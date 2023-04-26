В Ялте почти на четыре года посадили фальшивомонетчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте 34-летнего местного жителя признали виновным в хранении и сбыте поддельных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Ялтинец хранил три поддельных купюры. Номинал каждой из них – 5 тысяч рублей. Все эти банкноты крымчанин собирался сбыть.

– В марте 2022 года он умышленно расплатился двумя фальшивыми купюрами, тем самым сбыл их, – отметили в прокуратуре.

Суд приговорил ялтинца к трем годам семи месяцам лишения свободы. Отбывать срок житель курорта будет в исправительной колонии общего режима.