Пропускную способность Крымского моста увеличат до 15 тысяч авто в каждом направлении

Фото: Инфоцентр Крымский мост

В пятницу, 28 апреля, на Крымском мосту откроются дополнительные досмотровые площадки, а также увеличится количество сотрудников; это позволит повысить пропускную способность до 15 тысяч авто в каждом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Трафик по мосту хотят увеличить, и мероприятие, направленные на достижение этой цели проведут в два этапа. Так, перед майскими праздниками увеличат число постов досмотра на на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Кубани. Это позволит не создавать неудобств гостям, которые приезжают на полуостров на своих авто.

– Кроме того, для увеличения числа одновременно проходящих проверку авто, будут обустроены новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами, – отметили в Росавтодоре.

На досмотровых комплексах со стороны Крыма модернизацию выполнят в два этапа. Сначала увеличится количество сотрудников, занимающихся досмотром. В мае на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе собираются оборудовать дополнительную площадку с модульными строениями и полосами.

– Подготовленная инфраструктура и увеличение штата сотрудников позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений, – заверили в Росавтодоре.

Сейчас автобусы пропускают в приоритетном порядке. Автомобили либо направляют на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра по принципу работы проверки в аэропортах.