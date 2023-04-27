Погода на 27 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Севастополе облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +15...+17°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Днем северный ветер 7-12 м/с., тепло +15…+17°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +13°…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Алуште +15°…+16°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +13…+14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +16…+17°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +15…+16°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +11…+12°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +14…+16°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +13…+15°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +14…+15°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +10…+13°.
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