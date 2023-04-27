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НовостиОбщество26 апреля 2023 22:09

Погода на 27 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 27 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе облачно с прояснениями.

В Севастополе облачно с прояснениями.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +15...+17°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Днем северный ветер 7-12 м/с., тепло +15…+17°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +13°…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +15°…+16°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +13…+14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +16…+17°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +15…+16°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +11…+12°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +14…+16°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +13…+15°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +14…+15°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…+13°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50