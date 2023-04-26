Модернизацию подстанции «Восточная» в Симферополе планируют завершить в июне

ГУП РК «Крымэнерго

ГУП РК «Крымэнерго продолжает работы по модернизации электроподстанции «Восточная» в Симферополе. Как сообщает пресс-служба предприятия, ввести объект в эксплуатацию планируется до конца июня.

Реконструкция подстанции стартовала в 2021 году. В рамках первого этапа два трансформатора мощностью 25 МВА (мегавольтампер) заменили на трансформаторы мощностью 40 МВА. Также было построено открытое распределительное устройство 110 кВ, установлены элегазовые выключатели. В рамках второго этапа на территории подстанции построили новое ОРУ 35 кВ и смонтировали закрытое распределительное устройство с ячейками 10 кВ.

Электроподстанция «Восточная» была построена в 1960-х годах. Она обеспечивает электричеством более 19 тысяч абонентов. Помимо жилых микрорайонов, от нее запитаны Симферопольская центральная районная клиническая больница, коммунальные объекты, школы, детские сады и другие социально значимые объекты.

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