В Симферополе около 1700 деревьев нуждаются в обрезке

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В настоящее время в Симферополе около 1700 деревьев нуждаются в том или ином виде обрезки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в крымской столице ведется только санитарная обрезка. В администрации пояснили, что кронирование и глубокая обрезка проводилась до того, как начался период вегетации.

– На сегодня намечен план, и до ноября текущего года работа по обрезке должна быть в полном объеме завершена, – рассказала заместитель директора МБУ «Город» Эльвира Евтухова.

По словам замглавы учреждения, работы ведутся в рамках порубочных билетов, которые выдает департамент городского хозяйства.