В симферопольской клинической больнице скорой помощи №6 заработал аппарат МРТ

Оборудование обеспечивает возможность сканирования всех анатомических областей организма человека Фото: Виталий ПАРУБОВ

В симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 открылся после ремонта кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ), введено в эксплуатацию новое оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым со ссылкой на главврача медучреждения Алексея Калиниченко.

– Оборудование обеспечивает возможность сканирования всех анатомических областей организма человека, – говорится в сообщении.

Мощность аппарата позволяет получать изображение в высоком разрешении Фото: Виталий ПАРУБОВ

Исследования будут проводиться как в плановом, так и в экстренном режиме Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мощность аппарата позволяет получать изображение в высоком разрешении и выявлять множество заболеваний. На снимках видны поражения органов, разрывы фасций, мышечных волокон, вывихи. По полученным изображениям врач может подтвердить или исключить наличие опухолей, кист, воспалений, грыж, метастазов, врожденных патологий. При необходимости можно проводить МРТ с контрастным веществом. Исследования будут проводиться как в плановом, так и в экстренном режиме.

По полученным изображениям врач может подтвердить или исключить наличие опухолей, кист, воспалений, грыж, метастазов, врожденных патологий Фото: Виталий ПАРУБОВ

Средства на ремонт кабинета и закупку нового томографа выделили в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Напомним, в начале апреля крымские медики получили 24 новых автомобиля скорой помощи на базе УАЗ 128811. Один автомобиль передан медицине катастроф, пять – Симферопольской станции скорой помощи, по три машины получили Керченская, Феодосийская, Ялтинская, Евпаторийская, Джанкойская и Красноперекопская станции. С 2014 года медорганизации республики получили более 300 автомобилей.

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