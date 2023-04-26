В Симферополе 27 апреля отключат электричество на 20 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

27 апреля в Симферополе частично отключат свет на 20 улицах и 1 бульваре. В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что электричество из-за ремонтных работ отключат с восьми утра до пяти вечера. Гостям и жителям региона придется испытать небольшой дискомфорт из-за того, что нельзя будет несколько часов пользоваться электроприборами, но зато потом все будет хорошо - качество электроснабжения станет лучше.

Где не будет света в Симферополе 26 апреля 2023:

улица Кавказская, 16-18 ;

улица Караимская, 2-4А , 1-5 ;

улица Некрасова, 22;

улица Сергеева-Ценского, 16-30 , 15-23 ;

улица Крылова, 21/улица Караимская, 22;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Декабристов, 14-20А , 13-21А ;

улица Морозова, 8-14 , 19-23 ;

улица Шполянской, 12А-18 , 17-23 ,

бульвар Франко, 22-24;

проспект Кирова, 60/1-76 , 47/2-51 ;

улица Генерала Попова, 2-6/11 , 3;

улица Зои Жильцовой, 4-30 , 3-15 ;

улица Богдана Хмельницкого, 1, 2, 11/6.

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