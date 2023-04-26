В Симферополе 27 апреля отключат электричество на 20 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
27 апреля в Симферополе частично отключат свет на 20 улицах и 1 бульваре. В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что электричество из-за ремонтных работ отключат с восьми утра до пяти вечера. Гостям и жителям региона придется испытать небольшой дискомфорт из-за того, что нельзя будет несколько часов пользоваться электроприборами, но зато потом все будет хорошо - качество электроснабжения станет лучше.
Где не будет света в Симферополе 26 апреля 2023:
улица Кавказская, 16-18 ;
улица Караимская, 2-4А , 1-5 ;
улица Некрасова, 22;
улица Сергеева-Ценского, 16-30 , 15-23 ;
улица Крылова, 21/улица Караимская, 22;
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Декабристов, 14-20А , 13-21А ;
улица Морозова, 8-14 , 19-23 ;
улица Шполянской, 12А-18 , 17-23 ,
бульвар Франко, 22-24;
проспект Кирова, 60/1-76 , 47/2-51 ;
улица Генерала Попова, 2-6/11 , 3;
улица Зои Жильцовой, 4-30 , 3-15 ;
улица Богдана Хмельницкого, 1, 2, 11/6.
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