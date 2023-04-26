В Ростовской области в последнюю минуту спасли тонувшего в бурной реке человека

Фото: областная служба спасения на водах

25 апреля в городе Белая Калитва Ростовской области спасатели вытащили из бурной реки человека, который едва не утонул. Об этом пишет «КП – Ростов-на-Дону».

Прохожие обнаружили почти полностью погрузившегося в воду мужчину в районе разрушенной плотины через реку Калитва. Очевидцы, не мешкая, позвонили на номер «112». Прибывшие спасатели нашли мужчину среди больших каменных глыб. Он никак не мог выбраться из воды и уже выбился из сил. Когда он упал, вода была ему по пояс, однако течение затянуло его дальше, и теперь вода дошла уже до самого рта.

– Когда мы прибыли, он уже начал захлебываться водой, – вспоминают спасатели.

Мужчину обвязали специальным ремнем, вытащили на берег и передали бригаде «скорой».

– Мы уже не надеялись, что он выживет. А он, считай, ожил!, – поделился с «КП – Ростов-на-Дону» очевидец.

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