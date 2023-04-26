Дети-сироты из Севастополя получили ключи от новых квартир

Квартиры находятся в новом жилом комплексе в Орловке. Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

В Севастополе детям-сиротам выдали ключи от благоустроенных однокомнатных квартир. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Квартиры располагаются в уютном ЖК в поселке Орловка Нахимовского района города-героя. Ключи получили 13 детей-сирот.

- Дети-сироты получили благоустроенные однокомнатные квартиры в новостройке. Квартиры соответствуют всем требованиям для комфортного проживания, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Как добавил губернатор Севастополя, в этом году будет завершено строительство еще четырех домов в Инкермане, благодаря чему квартиры получат еще 36 сирот. Сейчас готовность объекта уже 70%.