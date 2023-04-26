«Гранд Сервис Экспресс» объявил о запуске двух дополнительных поездов из Ростова-на Дону в Симферополь

«Гранд Сервис Экспресс»

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) объявил о запуске двух дополнительных поездов из Ростова-на-Дону в Симферополь. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

– Поезд №99/100 будет ходить через день, поезд №195/196 – один раз в неделю. Мы традиционно наблюдаем большой пассажиропоток в сообщении с Ростовом-на-Дону, поэтому в этом году было принято решение запустить по этому направлению два новых поезда с удобным расписанием, – говорится в сообщении.

Так, поезд №99/100 будет уходить из столицы Крыма в 16:50, прибытие в Ростов-на-Дону на следующий день в 08:33 (первый рейс из Симферополя – 27 апреля. Из Ростова-на-Дону поезд будет отправляться в 21:02, прибытие в Симферополь на следующий день в 10:20 (первый рейс из Ростова-на-Дону – 28 апреля).

Поезд №195/196 отправится в первый рейс из крымской столицы 3 мая, из Ростова-на-Дону – 4 мая. Из Симферополя поезд будет уходить в 02:10 по средам, прибытие в Ростов-на-Дону в тот же день в 16:06. Отправление из Ростова-на-Дону в 02:21 по четвергам, прибытие в Симферополь в 15:00.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» объявил о запуске дополнительного поезда №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь. Дополнительные рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников. Перед майскими праздниками поезд выполнит две пары рейсов по данному маршруту.

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