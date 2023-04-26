В Керчи инспекторы ГИБДД ловят нетрезвых водителей

В Керчи сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на поиск и выявление нетрезвых водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Керчи сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на поиск и выявление нетрезвых водителей.

– В Керчи с 25 по 30 апреля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция организовала массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения, – пишет Крымская газета.

Напомним, в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от медосвидетельствования на данное состояние водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность.

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