С начала года в Крыму на агроярмарках реализовали свыше 9 тыс. тонн продукции

Фото: телеграм-канал Андрея Савчука

С начала года крымские фермеры реализовали на ярмарках свыше 9 тыс. тонн продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

– С начала этого года в крупных городах и районах республики уже проведено больше 4700 ярмарочных мероприятий, из которых больше 3,5 тысяч сельскохозяйственные. За все это время наши сельхозтоваропроизводители реализовали почти 9 тысяч тонн продукции, – написал Савчук в своем телеграм-канале.

Напомним, в Симферополе еженедельно проводятся агроярмарки выходного дня, где можно по приятным ценам приобрести свежие овощи, фрукты, мясо, яйца, крупы и другие товары. В минувшие выходные на таких ярмарках было реализовано более 26 тонн продукции. В эти выходные ярмарки будут работать по следующим адресам:

- 29 апреля: ул. Севастопольская, 80/3, ул. Киевская, 177, ул. Кечкеметская/Б. Куна;

- 30 апреля: микрорайон Каменка, ул. Крымской весны (в районе дома 31), ул. Ракетная, 10;

- 13 и 27 мая: ул. Севастопольская, 80/3, ул. Киевская, 177, ул. Кечкеметская/Б. Куна;

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