Определены тарифы на днепровскую воду для фермеров Крыма

В этом году крымские фермеры планируют орошать днепровской водой 38,1 тыс. га земель Фото: Ирина ГЕРЦ

В Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым озвучили тарифы на воду из Северо-Крымского канала для местных фермеров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вода из Северо-Крымского канала в этом сезоне вновь станет платной для крымских аграриев, однако ее стоимость будет ниже средней по Южному федеральному округу.

– Стоимость услуг по подаче воды из Северо-Крымского канала согласно калькуляции затрат в 2023 году на полив всех сельскохозяйственных культур в Республике Крым, кроме риса, составляет 35 копеек за кубический метр поданной воды с учетом НДС. Соответственно на подачу воды для выращивания риса стоимость услуг составляет 8476,9 рублей за гектар с НДС. Стоимость услуг на подачу днепровской воды для рыборазведения составляет 14 копеек за кубический метр, – сообщили в Госкомводхозе РК.

Компенсация затрат на перекачку по государственной мелиоративной сети будет осуществляться за счет бюджетного финансирования. Компенсация затрат на электроэнергию будет рассчитываться индивидуально с учетом всех показателей для каждого хозяйства и используемых насосных станций и отражена в договоре на подачу воды с конкретным водопользователем.

Напомним, 18 апреля на Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию, до этого вода шла по каналу самотеком. В этом году крымские фермеры планируют орошать днепровской водой 38,1 тыс. га земель – более чем в три раза больше, чем в прошлом году; в поливном сезоне примут участие 209 аграриев

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