В Крыму ищут 82-летнего жителя Севастополя

Виктор Диордиев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VК
Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети новую ориентировку.
- Пропал Диордиев Виктор Андреевич, 82 года (1941 года рождения), город Севастополь. С 26 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно, - сообщили в отряде.
Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VК
Приметы пропавшего: 167 сантиметров рост, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.
Виктор Диордиев был одет в светло-серую куртку, бежевые туфли и белую кепку.
Пожалуйста, если вы видели этого мужчину, то позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 или 112. Все звонки бесплатные.
Напоминаем, что в Крыму до сих пор ищут 15-летнего подростка из Челябинской области, который исчез 21 апреля 2023. К большому счастью, двух жительниц Ялты нашли живыми.
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