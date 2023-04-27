В Крыму ищут 82-летнего жителя Севастополя

Виктор Диордиев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VК

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Диордиев Виктор Андреевич, 82 года (1941 года рождения), город Севастополь. С 26 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно, - сообщили в отряде.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VК

Приметы пропавшего: 167 сантиметров рост, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.

Виктор Диордиев был одет в светло-серую куртку, бежевые туфли и белую кепку.

Пожалуйста, если вы видели этого мужчину, то позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 или 112. Все звонки бесплатные.

Напоминаем, что в Крыму до сих пор ищут 15-летнего подростка из Челябинской области, который исчез 21 апреля 2023. К большому счастью, двух жительниц Ялты нашли живыми.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50