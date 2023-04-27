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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 5:09

Работу Керченской переправы приостановили 27 апреля

Такое решение приняли из-за тумана
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 27 апреля, работу Керченской переправы приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

– Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – отметили в ведомстве.

В МЧС пояснили, что такое решение приняли из-за ухудшения погоды. Уточняется, что речь идет о тумане.

Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение на четверг и пятницу, 27 и 28 апреля. В республике ожидаются дожди, местами очень сильные, а также грозы. Кроме того, скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с.