Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для брони отелей в мае 2023

В Ялте цветет глициния в мае. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта попала в рейтинг востребованных у туристов городов, который обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Аналитики, изучив данные заявок, выяснили, что в мае 2023 года чаще всего бронируют отели в Сочи:

- На втором Санкт Петербург, а на третьем – Анапа.

Крымскому городу счастья досталось седьмое место. В тоже время Ялта и Севастополь оказались некой точкой притяжения для одиноких мужчин и женщин.

Хотя нужно отметить, что власти Крыма в этом курортном сезоне делают акцент на восток – Керчь и Ленинский район.

Топ-10 самых популярных направлений для брони отелей в мае 2023 (средняя цена в рублях ночи):

Сочи, 2684

Санкт-Петербург, 2614

Анапа, 2505

Москва, 2859

Геленджик, 2663

Казань, 3556

Ялта, 3069

Кисловодск, 3139

Красная Поляна, 3617

Пятигорск, 2221.

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