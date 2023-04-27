Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для брони отелей в мае 2023

В Ялте цветет глициния в мае.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта попала в рейтинг востребованных у туристов городов, который обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Аналитики, изучив данные заявок, выяснили, что в мае 2023 года чаще всего бронируют отели в Сочи:
- На втором Санкт Петербург, а на третьем – Анапа.
Крымскому городу счастья досталось седьмое место. В тоже время Ялта и Севастополь оказались некой точкой притяжения для одиноких мужчин и женщин.
Хотя нужно отметить, что власти Крыма в этом курортном сезоне делают акцент на восток – Керчь и Ленинский район.
Топ-10 самых популярных направлений для брони отелей в мае 2023 (средняя цена в рублях ночи):
Сочи, 2684
Санкт-Петербург, 2614
Анапа, 2505
Москва, 2859
Геленджик, 2663
Казань, 3556
Ялта, 3069
Кисловодск, 3139
Красная Поляна, 3617
Пятигорск, 2221.
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