В Феодосии уничтожили 503 боеприпаса времен ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 26 апреля, в Феодосии нашли и уничтожили 503 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, в Феодосии нашли 100 артиллерийских снарядов и 350 минометных мин. Их обнаружили в двух километрах от Приморского. В феодосийском СНТ «Парус» нашли 38 артиллерийских снарядов, пять минометных мин и 10 гранат РГД-33. Все эти предметы увезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли пять человек и две единицы техники.