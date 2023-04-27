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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 5:47

В Феодосии уничтожили 503 боеприпаса времен ВОВ

Эти предметы обезвредили на специальном полигоне
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 26 апреля, в Феодосии нашли и уничтожили 503 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, в Феодосии нашли 100 артиллерийских снарядов и 350 минометных мин. Их обнаружили в двух километрах от Приморского. В феодосийском СНТ «Парус» нашли 38 артиллерийских снарядов, пять минометных мин и 10 гранат РГД-33. Все эти предметы увезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли пять человек и две единицы техники.