В Севастополе 17-летний подросток устроил ДТП с пожаром

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе 17-летний подросток за рулем ВАЗа врезался в дом, и машина загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла еще 23 апреля около 23.25, но о ней стало известно только сейчас. 17-летний подросток на большой скорости ехал за рулем «Жигулей» по улице Челюскинцев. В какой-то момент юноша не справился с управлением. ВАЗ съехал с дороги и врезался в многоэтажку. После этого машина загорелась. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Выяснилось, что владельцем машины является подросток, не получавший прав. Кроме того, молодой человек не зарегистрировал автомобиль, и у него не было страхового полиса. На юношу составили административные материалы.

– В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств аварии, – отметили в МВД.