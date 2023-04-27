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НовостиОбщество27 апреля 2023 7:41

Крымским фермерам дадут субсидии на покупку 45 тысяч голов скота и птицы

На эти цели потратят более 380 миллионов рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Животноводческие предприятия Крыма получат субсидии на покупку более 45 тысяч голов скота и птицы. Об этом сообщает КИА.

Министр сельского хозяйства Крым Андрей Савчук отметил, что общая сумма средств, которые выделят в качестве субсидий, превысит 380 миллионов рублей.

– В результате такой господдержки в 2023 году крымские животноводы закупят больше 600 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, порядка 43 тысяч голов птицы, 200 голов овец и больше тысячи голов свиней, – рассказал глава республиканского Минсельхоза.

Министр отметил, что на сохранение племенного маточного поголовья и покупку племенного молодняка собираются потратить более 250 миллионов рублей. Еще 86,8 миллиона направят на производство коровьего, козьего молока тем сельхозтоваропроизводителям, которые продают его на местные молокоперерабатывающие предприятия и перерабатывают самостоятельно.