В Керчи из-за торможения автобуса попал в больницу 76-летний пассажир

Фото: пресс-служба МВД по РК

В среду, 26 апреля, в Керчи затормозил автобус НЕФАЗ, в результате чего пострадал пассажир 1947 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Инцидент произошел около 14.30 на улице Блюхера. Возле дома №3 автобус №41 затормозил, чтобы пропустить пешеходов. Из-за этого упал 76-летний мужчина. В шесть вечера он обратился в травмпункт с телесными повреждениями. Какие именно травмы получил пострадавший, не уточняется.

– Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, позвонив по телефону 102, конфиденциальность гарантируется, – отметили в МВД.