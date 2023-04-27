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В четверг, 27 марта, Керченская переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, Керченская переправа приостановила свою работу. Причиной такого решения стал туман.

– По состоянию на 10.00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – отметили в МЧС.

Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение на четверг и пятницу, 27 и 28 апреля. В республике ожидаются дожди, местами очень сильные, а также грозы. Кроме того, скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с.