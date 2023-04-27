Жители Инкермана жалуются на дым

Фото: департамент природных ресурсов и экологии Севастополя

Жители Инкермана жалуются на дискомфорт из-за дыма. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя.

– Севприроднадзором по поручению губернатора Севастополя и в рамках обращений жителей ведется работа по вопросу выбросов дыма в Инкермане, – отметили в ведомстве.

Специалисты не раз брали пробы воздуха. Анализ показал, что превышения концентрации загрязняющих веществ нет. Однако жители расположенных рядом домов по-прежнему испытывают дискомфорт. Поэтому специалисты продолжают фиксировать факты выбросов. Это нужно для того, чтобы принять меры в отношении предприятий, деятельность которых оказывает влияние на здоровье жителей.

– Кроме того, для принятия исчерпывающих мер организовано тесное взаимодействие с прокуратурой города Севастополя и Росприроднадзором, – сообщили в департаменте.