В Крыму за сутки выявили 47 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки в ковид-стационары госпитализированы семь человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 47 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы семь человек. Об этом утром 27 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 104 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 216 184 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 208 648 человек выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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