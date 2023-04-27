Симферопольцы через суд вернули 1,2 миллиона, отданные УК на ремонт

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В Симферополе жильцы многоэтажки вернули 1,2 миллиона рублей, являющиеся накоплениями на текущий ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Дом на улице Туристов/Альпинистов несколько лет назад перешел в управление ООО «УО «Лантан». Однако прежняя УК не израсходовала деньги на текущий ремонт и не вернула их жильцам. Прокуратура обратилась в суд. С МУП «Железнодорожный Жилсервис» в пользу «Лантана» взыскали 1,2 миллиона рублей.

– Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, – отметили в надзорном ведомстве.