Почти 4 тысячам абонентов в Симферополе дали свет

Очередным массовым отключением заинтересовалась региональная прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУП РК «Крымэнерго» восстановило энергоснабжение в Симферополе, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, в 10:00 в результате технологического нарушения были обесточены 3904 абонента. Отключение затронуло городскую больницу №7, ее запитали по резервной схеме.

– В 12:23 ГУП РК «Крымэнерго» завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов в крымской столице. В течение трех минут [после отключения] городская больница №7 получила электропитание по резервной схеме, а в 12:08 подано напряжение большинству отключенных потребителей, – сообщили в пресс-службе предприятия.

Отметим, это уже третье масштабное отключение электроэнергии в Симферополе за неделю. 23 апреля в результате аварии на ЛЭП также были обесточены порядка 4 тыс. абонентов и городская больница №7. 24 апреля отключение затронуло почти 3 тысячи абонентов. Очередным массовым отключением заинтересовалась региональная прокуратура.

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