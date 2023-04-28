НовостиОбщество 27 апреля 2023 22:01

Погода на 28 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 28 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе