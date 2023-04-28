Погода на 28 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Ялте пасмурно, небольшой дождь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Зона малоподвижного атмосферного фронта вызовет прохладную и дождливую погоду, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +12...+14°.
В Севастополе облачно. Дождь. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с., тепло +12…+14°.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +16...+18°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 9-14 м/с., тепло +15…+17°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Алуште +13°…+14°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +11…+12°, северо-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +14…+15°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +13…+14°, северо-западный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +11…+12°, северный ветер 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +11…+12°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +11…+12°, северный ветер 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +11…+12°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +10…+13°.
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