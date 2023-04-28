Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 22:01

Погода на 28 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 28 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте пасмурно, небольшой дождь.

В Ялте пасмурно, небольшой дождь.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Зона малоподвижного атмосферного фронта вызовет прохладную и дождливую погоду, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +12...+14°.

В Севастополе облачно. Дождь. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с., тепло +12…+14°.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +16...+18°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 9-14 м/с., тепло +15…+17°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +13°…+14°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +11…+12°, северо-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +14…+15°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +13…+14°, северо-западный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +11…+12°, северный ветер 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +11…+12°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +11…+12°, северный ветер 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +11…+12°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…+13°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50