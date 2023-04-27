Прокуратура Крыма заинтересовалась ДТП с 76-летним пассажиром автобуса

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал 76-летний пассажир автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел около 14.30 26 апреля на улице Блюхера. Возле дома №3 автобус №41 затормозил, чтобы пропустить пешеходов. Из-за этого упал 76-летний мужчина. В шесть вечера он обратился в травмпункт с телесными повреждениями. Полицейские ищут очевидцев случившегося.

– Прокуратурой Керчи взят на контроль ход проверки по данному факту, по результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, – говорится в сообщении.