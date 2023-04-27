В Симферополе 28 апреля отключат свет на 16 улицах

Свет отключат на время. Фото: архив КП

28 апреля в Симферополе обесточат отдельные районы. В «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат на 16 улицах и бульваре. Перебои в электроснабжении столицы Крыма возникнут с 8.00 до 17.00.

Нужно отметить, что иногда энергетики выбиваются из графика, как это случилось 27 апреля. Кстати, масштабным отключением света в столице региона заинтересовалась прокуратура Крыма.

Адреса отключений света в Симферополе 28 апреля 2023:

улица Кавказская, 16-18 ;

улица Караимская, 2-4А , 1-5 ;

улица Некрасова, 22;

улица Сергеева-Ценского, 16-30 , 15-23 ;

улица Крылова, 21/улица Караимская, 22;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Декабристов, 14-20А , 13-21А ;

улица Морозова, 8-14 , 19-23 ;

улица Шполянской, 12А-18 , 17-23 ,

бульвар Франко, 22-24.

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