«Гранд Сервис Экспресс» намерен перевезти в Крым и обратно 200 тыс. пассажиров в майские праздники

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Ж/д перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) в майские праздники намерен перевезти около 200 тысяч пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

– «Гранд Сервис Экспресс» планирует в период с 28 апреля по 9 мая 2023 года перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый день в разные города полуострова будет прибывать от восьми до 11 поездов (в прошлом году ежедневно прибывало 5-6 составов). В компании ожидают, что больше всего пассажиров перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля, – более 7 тысяч.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» объявил о запуске новых поездов из Ростова-на-Дону в Симферополь. Поезд №99/100 будет ходить через день, поезд №195/196 – один раз в неделю. Сообщалось также, что летом 2023 года по железной дороге в Крым и обратно проедут 3 миллиона человек. Это вдвое больше прошлого курортного сезона, но все еще недостаточно для удовлетворения спроса на поездки

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