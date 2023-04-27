Главгосэкспертиза одобрила проект строительства железной дороги на востоке Крыма

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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство двухпутных вставок на железнодорожном участке Владиславовка – Семь Колодезей в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Развитие инфраструктуры на участке Владиславовка – Семь Колодезей учитывает потребность пропуска 12 пар пассажирских поездов в сутки к 2025 году. Расчетная интенсивность движения грузовых составов – 19 пар в сутки, – говорится в сообщении.

Железную дорогу будут строить в Кировском и Ленинском районах. Работы пройдут в два этапа. На первом из них планируют обеспечить необходимую пропускную способность участка Владиславовка – Семь Колодезей. На втором этапе реконструируют инфраструктуру, которая уже есть на этом участке.

Строительная длина участка реконструкции на первом этапе составит 32,12 километра и 25,82 километра – на втором, отметили в Главгосэкспертизе.

Для увеличения пропускной способности станции Владиславовка нужно увеличить длину приемоотправочных путей до полезной длины не менее 1,1 километра. На перегоне Петрово – Семь Колодезей запланировано устройство второго главного пути.

Проект также предусматривает строительство надземного пешеходного перехода на станции Семь Колодезей. Его длина составит 45,1 метра.

– Конструкции перехода рассчитаны на сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов, – подчеркнули в Главгосэкспертизе.