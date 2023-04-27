В Крыму сибиряка могут посадить на 20 лет за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сакском районе 38-летнего приезжего из Иркутска подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Подозреваемого задержали в лесополосе неподалеку от Сак. При виде полиции сибиряк попытался избавиться от наркотиков, выбросив их в траву. В его карманах было несколько свертков, перемотанных изолентой. Мужчина рассказал, что собирался положить наркотики в тайники, чтобы продать их через интернет. Запрещенные вещества он также забрал в тайнике.

Полицейские изъяли 22 свертка, в которых в общей сложности около 30 грамм N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.