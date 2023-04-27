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В 2023 году посевные площади озимой ржи в Крыму увеличили на 18%. Об этом сообщает «Крым 24».

В 2022 году в республике изготовили более 2 тысяч тонн ржаной муки. Из нее делают черный хлеб. Ожидается, что в 2023 году количество произведенной муки увеличится. Это связано с тем, что посевные площади возросли на 18%. Они превысили 3 тысячи гектар. Больше всего площадей выделили под озимую рожь в Джанкойском, Белогорском и Красногвардейском районах.

Как пояснил министр сельского хозяйства Крыма, увеличение площадей, прежде всего, связано с высоким потреблением черного хлеба.

– Основная мера поддержки – компенсация части затрат на строительство мукомольных зданий и сооружений, – рассказал руководитель Минсельхоза.