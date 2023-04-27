В Симферополе в выходные будут работать пять сельскохозяйственных ярмарок

Фото: телеграм-канал Андрея Савчука

В эти выходные в Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут работать на пяти локациях, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

– Торговые локации будут работать по адресам: 29 апреля: ул. Севастопольская, 80/3; ул. Киевская, 177; ул. Кечкеметская/Б. Куна; 30 апреля: микрорайон Каменка, ул. Крымской весны (в районе дома 31); ул. Ракетная, 10, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, на ярмарках можно приобрести свежие овощи, фрукты, мясо, яйца, крупы и другие товары по приятным ценам. В прошлые выходные на симферопольских ярмарках было реализовано более 26 тонн продукции.

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