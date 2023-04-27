В Симферополе почти четыре тысячи абонентов остались без света из-за аварии

Это уже второе масштабное отключение электричества в крымской столице за день, и четвертое за неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе почти четыре тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– В 17:56 и в 17:59 в результате технологических нарушений на линии 10 кВ были обесточены 3940 абонентов в г. Симферополе. Отключенная нагрузка составила 3000 кВ. Работники ГУП РК «Крымэнерго» немедленно приступили к ликвидации последствий аварийных ситуаций, – говорится в сообщении.

Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов.

Отметим, это уже второе масштабное отключение электричества в крымской столице за день, и четвертое за неделю. Так, сегодня днем без света на 2,5 часа оставались почти четыре тысячи абонентов и горбольница №7 (ее пришлось запитать по резервной схеме). После сегодняшнего отключения начала проверку региональная прокуратура.

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