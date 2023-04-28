В Крыму уничтожили 280 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 27 апреля, в Крыму нашли и обезвредили 280 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в Армянске нашли три минометные мины. В СНТ «Парус» в феодосийском поселке Приморский обнаружили пять артиллерийских снарядов, 130 минометных мин, три гранаты РГД-33 и противотанковую мину ТМ-35.

На трассе Керчь – Феодосия в том же поселке нашли 112 артиллерийских снарядов, 20 минометных мин и пять гранат. В селе Фрунзе обнаружили корабельную противодесантную мину. Этот предмет обнаружили в 70 метрах от берега на трехметровой глубине.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 15 человек четыре единицы техники и одно плавсредство.