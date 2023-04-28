Симферополь вошел в топ-10 популярных направлений для непляжного отдыха летом 2023

Симферополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Симферополь попал в рейтинг городов, которые по душе туристам, хотя там и нет моря и пляжей. Такие выводы сделали эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ после анализа заявок на лето 2023.

Столице Республики Крым досталось восьмое место, все-таки небо над полуостровом закрыто и международный аэропорт имени Ивана Айвазовского не работает уже второй год.

- На первом месте среди непляжных направлений - Пятигорск, на втором - Кисловодск, а на третьем - Краснодар, - отметили в ТВИЛ.РУ.

Топ-10 самых востребованных направлений для непляжного отдыха в июне-августе 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Пятигорск, 1844

Кисловодск, 2133

Краснодар, 2200

Железноводск, 2043

Ессентуки, 1789

Горячий Ключ, 2500

Красная Поляна, 10746

Симферополь,4300

Динская, 4800

Минеральные Воды, 1800.

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