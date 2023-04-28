Симферополь вошел в топ-10 популярных направлений для непляжного отдыха летом 2023

Симферополь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Симферополь попал в рейтинг городов, которые по душе туристам, хотя там и нет моря и пляжей. Такие выводы сделали эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ после анализа заявок на лето 2023.
Столице Республики Крым досталось восьмое место, все-таки небо над полуостровом закрыто и международный аэропорт имени Ивана Айвазовского не работает уже второй год.
- На первом месте среди непляжных направлений - Пятигорск, на втором - Кисловодск, а на третьем - Краснодар, - отметили в ТВИЛ.РУ.
Топ-10 самых востребованных направлений для непляжного отдыха в июне-августе 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Пятигорск, 1844
Кисловодск, 2133
Краснодар, 2200
Железноводск, 2043
Ессентуки, 1789
Горячий Ключ, 2500
Красная Поляна, 10746
Симферополь,4300
Динская, 4800
Минеральные Воды, 1800.
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