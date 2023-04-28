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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 5:36

В Севастополе перестал ходить паром 28 апреля

Это связано с непогодой
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Ирина ГЕРЦ

Фото: Ирина ГЕРЦ

В пятницу, 28 апреля, в Севастополе перестал ходить паром. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

– Паром временно приостанавливает движение с 8:30 на линии «Артиллерийская бухта – Северная», – отметили в ведомстве.

В дептрансе уточнили, что такое решение приняли из-за непогоды.

Напомним, 28 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. В Севастополе будет облачно, утром и днем ожидается дождь. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 10-15 м/с. Температура воздуха составит 12-14 градусов.