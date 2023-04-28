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В Симферополе объявили штормовое предупреждение на пятницу, 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

– Днем и до конца суток 28 апреля в г. Симферополе ожидается очень сильный дождь, – отметили в ведомстве.

Спасатели также напомнили еще о двух штормовых предупреждениях, которые действуют в Крыму. 28 апреля в республике ожидаются дожди, местами очень сильные, а также грозы. Порывы северо-западного ветра могут достигать15-20 м/с.

– В течение суток 28 апреля и в первой половине 29 апреля на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок,– говорится в сообщении.