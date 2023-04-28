В пяти городах Крыма работают центры амбулаторной онкологической помощи

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В настоящее время в пяти городах Крыма функционируют центры амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщила председатель комитета Госсовета по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.

По ее словам, эти учреждения позволяют проходить обследования и получать помощь ближе к месту проживания.

– Благодаря им пациенту не нужно на период, например, химиотерапии госпитализироваться в онкодиспансер, отрываться от дома, – сказала Рубель в эфире радио «Спутник в Крыму».

Руководитель комитета отметила, что такие центры работают на базе Симферопольской поликлиники №2, Евпаторийской городской больницы, Джанкойской и Феодосийской районных больниц, а также ялтинского филиала ФМБА России в Крыму. В этих медучреждениях проводится противоопухолевая лекарственная терапия. За пациентами с онкологическими заболеваниями ведется динамическое наблюдение. Рубель пояснила, что центры онкологическоей помощи – это по сути маленькие филиалы онкодиспансера, которые находятся ближе к месту жительства пациента.