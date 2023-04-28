Павленко рассказала о важных кадровых перестановках в Ялте

Фото: пресс-служба администрации Ялты
Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о важных кадровых перестановках. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.
– Новым начальником УМВД России по Ялте назначен Дмитрий Александрович Стрюков, – отметила глава администрации.
Павленко подчеркнула, что у правоохранителя большой опыт работы в курортном городе, который станет полезным и для Ялты. Местное управление горгаза возглавил Максим Горобец.
– По состоянию здоровья с должности моего заместителя уходит Игорь Викторович Красий, который курировал сферу ЖКХ, – отметила глава Ялты.
Теперь этот пост временно занял Виталий Оганесян.
– Сферу ГО ЧС доверяю Евгении Глебовне Бавыкиной, управление жилполитики – Ирине Евгеньевне Беломестновой. Она же займется комиссией по МВК, – сообщила Павленко.
Глава администрации добавила, что свой пост покидает руководитель департамента экономического развития Эдуард Онацкий.
– На мой взгляд, бесценный специалист и также очень жаль его отпускать, но его решение уважаем, – заключила Павленко.