В ДТП с грузовиком и Volkswagen в Ялте пострадала женщина

Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 28 апреля, в Ялте столкнулись MAN и Volkswagen Tiguan, в результате чего пострадала женщина 1986 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 8.08. Мужчина 1985 года рождения ехал за рулем MAN со стороны Севастополя в сторону Ялты. На повороте водитель не справился с управлением, и грузовик занесло на встречную полосу. Там большегруз врезался в Volkswagen.

В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем легковушки. В салоне находился восьмимесячный ребенок. В момент аварии он был на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.

– Прибывшие на место ДТП сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели ребенка на месте, убедившись в том, что ребенок не пострадал, передали младенца отцу, – отметили в полиции.

По факту случившегося проводится проверка.