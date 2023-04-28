В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра

28 апреля в районе Керченской паромной переправы ожидаются дожди, грозы и ветер до 17 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 28 апреля в районе Керченской паромной переправы ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

– Днем местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 12-17 метров в секунду, местами видимость в дожде 500-1000 метров, – говорится в сообщении.

По данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 28 апреля через пролив в обе стороны перевезено более 136 тыс. пассажиров, почти 110 тыс. автомобилей и свыше 14 тыс. ж/д вагонов. Ранее стало известно, что правительство РФ выделило на поддержку работы переправы 5,7 млрд рублей.

Напомним, 29 и 30 апреля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Возможны подтопления территорий.

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