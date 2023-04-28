В Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

Полуостров второй день заливает дождями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Севастополе 28 апреля ожидается выпадение месячной нормы осадков, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– К 18:00 – 21:00 количество осадков может достигнуть месячного значения всего за сутки (норма 26 мм в месяц, специалисты дают прогноз до 30 мм за день), – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Развожаева, все городские службы работают в штабном режиме и уже с утра отрабатывают заявки жителей.

В региональном главке МЧС предупредили о риске обрыва линий электропередач, повреждения и обрушения опор и конструкций. При обильных осадках могут засориться ливнестоки; возможны подтопления территорий в низинах, подвалов и цокольных этажей. Гражданам рекомендуют не выходить из дома; также лучше воздержаться от пользования личным и общественным транспортом.

Сильные дожди не прекращаются в Крыму второй день. По прогнозам синоптиков регионального гидрометцентра, такая погода продлится как минимум до середины следующей недели. 29 и 30 апреля ожидаются самые сильные ливни, которые охватят всю территорию полуострова.

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