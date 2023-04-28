Судостроительный завод в Керчи может получить 4 миллиарда рублей

Фото: пресс-служба главы Крыма

В развитие судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи могут инвестировать более 4 миллиардов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководитель региона и заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетили судостроительный завод.

– Осмотрели корпусообрабатывающий цех, участок автоматизированной термической резки, различные производственные линии и проверили ход выполнения производственной программы, – рассказал глава Крыма.

Аксенов и Мантуров обсудили вопросы вхождения предприятия в госпрограммы с целью развития завода.

– Предполагается, что сумма возможных инвестиций после прохождения заводом соответствующего аудита может составить свыше 4 миллиарда рублей, – отметил глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что этот судостроительный завод – один из флагманов экономики региона. За последние годы на предприятии провели серьезную модернизацию.

– Завод выполняет важные задачи в оборонной сфере. Минпромторг России многое делает для загрузки завода заказами, для реализации промышленного потенциала Крыма, – заключил глава республики.