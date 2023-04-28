В Ленинском районе Крыма появится птицеводческая ферма

В этом году в Ленинском районе Крыма построят птицеводческую ферму по производству яиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году в Ленинском районе Крыма построят птицеводческую ферму по производству яиц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

– В этом году в рамках «Агростартапа» в Ленинском районе появится птицеводческая ферма по производству яиц. За счет средств гранта, которые фермер получил в прошлом году, он планирует приобрести поголовье кур-несушек, инкубатор, приточно-вытяжную систему и оборудование для напольного содержания кур, – написал он в своем телеграм-канале.

Грантовая поддержка реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Грант «Агростартап» можно получить только один раз.

Савчук отметил, что это уже не первая такая ферма, появившаяся в Крыму благодаря «Агростартапу». В 2020-2021 годах в Ленинском и Симферопольском районах открылись три таких хозяйства.

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