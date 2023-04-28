В Крыму наладили производство бронежилетов для нужд участников СВО

В месяц фабрика выпускает 100 бронежилетов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе на фабрике по производству средств индивидуальной бронезащиты изготавливают бронежилеты в том числе и для нужд участников специальной военной операции. Как пишет Крымская газета, пока это единственный производитель полных комплектов бронежилетов на полуострове.

– Ставший с недавних пор предпринимателем Валерий Фанин – командир 77-й группы быстрого реагирования частной охраны. На решение начать свое дело повлияли понимание нужд военных и энтузиазм, – пишет издание.

Бронежилет состоит из бронеодежды и находящихся внутри бронеэлементов. Чехол, выполняющий функцию разгрузочного жилета, изготавливается из ткани обладающей инфракрасной ремиссией (т.е. незаметна для приборов ночного видения). Другой важный слой – арамидная ткань – по плотности такая же, как сталь, но при этом практически ничего не весит. Наконец, сердце бронежилитета – бронепластина – изготовлена по уникальной технологии из карбида бора. Это в несколько раз снижает вес снаряжения, при этом обеспечивает надежную защиту от пуль.

– Вес бронежилета – 9,4 кг, в отличие от тех, которые выдают в армии (они весят 21,7 кг). Площадь противоосколочного покрытия нашего образца – полтора квадратных метра. Вся эта основа амортизирует удар в момент попадания пули, – отметил Валерий Фанин.

В месяц фабрика выпускает 100 бронежилетов, 15 из них регулярно поставляют в подшефное подразделение в Донецкой Народной Республике. В теории возможно наладить производство тысячи штук в месяц, отмечает Фанин.

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