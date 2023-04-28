В Партените планируют открыть музей спецоперации

Фото: телеграм-канал мэра Алушты Галины Огневой

Администрация Алушты поддержит создание музея специального военной операции в поселке Партенит, если поступит такое предложение. Об этом заявила глава администрации города Галина Огнева в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым.

По ее словам, для музея уже собирают экспонаты, а на открытие готовы приехать с фронта участники СВО. Градоначальница добавила, что алуштинцы гордятся своими земляками. В школах, где учились герои, открываются экспозиции, а в Сквере Победы появилась мемориальная доска с именами погибших.

– Мы к этому очень трепетно относимся. Надо чтить и жить этим, и тогда наше молодое поколение будет понимать, что такое мир, – сказала Огнева.

Ранее сообщалось, что в Крыму наладили производство бронежилетов для нужд участников СВО. Фабрика по производству средств индивидуальной бронезащиты в Симферополе выпускает изделия, которые гарантируют надежную защиту от осколочных снарядов и пуль.

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