В одной из школ Белогорского района появилась новая спортплощадка

Фото: rpo.rk.gov.ru

В Русаковской средней школе Белогорского района Крыма завершено строительство новой спортивной площадки. Об этом сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

На новом объекте есть футбольное поле с установленными воротами и защитной сеткой, оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки.

– Спортивные эстафеты, пробежки и разминки на уроках физкультуры в школе теперь будут проходить на новом резиновом покрытии, которое обеспечит комфорт и безопасность передвижения, – говорится в сообщении.

Объект построили в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Стоимость работ составила 3 миллиона рублей.

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