В Керчи в тройном ДТП пострадал водитель Hyundai Accent

Фото: МВД России по РК

Сегодня, 28 апреля, в Керчи произошла дорожная авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось около 15:25 на улице Кокорина, в районе дома №63. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent – мужчина 1980 года рождения – при развороте с прилегающей территории не уступил дорогу и врезался в автомобиль Suzuki Grand Vitara, который двигался по улице Кокорина в направлении улицы Локомотивной. От удара Suzuki отбросило на припаркованный автомобиль.

Фото: МВД России по РК

Фото: МВД России по РК

Фото: МВД России по РК

– В результате ДТП водитель Hyundai Accent серебристого цвета получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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