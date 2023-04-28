В поселке Аграрное под Симферополем отключат воду 29 апреля из-за ремонтных работ

Жителям рекомендуют иметь запас питьевой воды на период проведения работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 29 апреля жители поселка Аграрное под Симферополем останутся без воды в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма».

Подача воды прекратится в 09:00 и возобновится в 17:00 (ориентировочно). Жителям рекомендуют иметь запас питьевой воды на период проведения работ.

– Силами Симферопольского филиала будет организован подвоз питьевой воды, – говорится в сообщении.

Узнать актуальную информацию по расположению водовозок и оставить заявку на подвоз воды можно по телефону +7 (978) 832-91-91.

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